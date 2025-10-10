Tonali Juve il centrocampista non chiude le porte all’Italia | messaggio lanciato e recepito dai bianconeri È possibile il suo approdo a Torino?

Tonali Juve, il centrocampista non chiude le porte allItalia: gli aggiornamenti sul futuro del talento Azzurro. Un messaggio chiaro, una porta che si apre e un sogno che si riaccende. Sandro Tonali non esclude un suo ritorno in Serie A e la Juventus, da sempre sua grande estimatrice, resta in ascolto. Come riportato da La Stampa, le recenti dichiarazioni del centrocampista del Newcastle hanno riacceso le speranze dei club italiani. Interrogato sul suo futuro, il centrocampista della Nazionale non ha usato frasi di circostanza, lasciando aperto più di uno spiraglio per un suo rientro in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tonali Juve è il grande sogno dell’estate bianconera: Comolli non ha ancora abbandonato del tutto questa pista! Cosa può succedere

Pjanic: "Juve, ti serve Tonali. Yildiz prenda più responsabilità. Io di nuovo in Italia? Perché no"

Toni: "Juve, ti servono Tonali e Chiesa. Così sarai da scudetto"

