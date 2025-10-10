Inter News 24 Tonali Inter, le ultime sul futuro del centrocampista del Newcastle che è nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato futuro. Il futuro di Sandro Tonali è diventato uno dei temi più discussi nel calcio italiano e internazionale. Il centrocampista della Nazionale si trova bene al Newcastle e in Premier League, ma a Coverciano ha ammesso che gli manca l’Italia, dichiarando: “La Serie A è sempre più bella”. Le sue parole hanno riacceso le voci di un possibile ritorno in Italia, ma la domanda è: quale squadra potrebbe prenderlo? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, diversi club italiani potrebbero essere interessati a Tonali, ma l’ Inter, pur osservando con attenzione la situazione, ha già pianificato altre mosse in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tonali Inter, ritorno in Serie A possibile: cosa filtra sull’idea dei nerazzurri