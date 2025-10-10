Tonali fa impazzire Scholes | Lo amo è il migliore in Premier Persino meglio di…

Tonali fa impazzire Scholes: «Lo amo, è il migliore in Premier. Persino meglio di.». Le dichiarazioni della leggenda del calcio inglese Quando a parlare è una leggenda del centrocampo come Paul Scholes, le parole hanno un peso specifico enorme. E la sua ultima, clamorosa investitura ha un sapore tutto italiano: per l'ex bandiera del Manchester United, il .

Italia, Tonali: "Tornerò a giocare in Serie A, il livello si alza sempre di più" - Intervistato da 'Vivo Azzurro' durante il ritiro a Coverciano, il centrocampista del Newcastle ha parlato di come è cambiata la Nazionale con Gattuso: "Ci ha trasmesso la voglia di tornare a essere su ...

Scholes incorona Tonali: "È il miglior centrocampista della Premier League" - Scholes incorona Tonali: "Lo preferisco a Declan Rice" La leggenda del Manchester United, in una conversazione con un creator, ha parlato così del calciatore italiano: "Amo Tonali al Newcastle, penso ...