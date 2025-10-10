Tonali fa impazzire Scholes |  Lo amo è il migliore in Premier Persino meglio di…

Tonali fa impazzire Scholes: «Lo amo, è il migliore in Premier. Persino meglio di.». Le dichiarazioni della leggenda del calcio inglese Quando a parlare è una leggenda del centrocampo come Paul Scholes, le parole hanno un peso specifico enorme. E la sua ultima, clamorosa investitura ha un sapore tutto italiano: per l’ex bandiera del Manchester United, il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

