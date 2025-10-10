Tonali e il ritorno in Serie A | la frase che fa sperare i tifosi

Sandro Tonali e il ritorno nella massima serie italiana: spunta una frase che fa sperare tutti quanti i tifosi Impegnato con la Nazionale, Sandro Tonali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della FIGC. Gattuso non ha voluto rinunciare al centrocampista del Newcastle, in quanto uno dei punti fermi della mediana e della squadra intera. L’ex Milan ha vestito la maglia della nazionale e non se l’è più tolta, il legame con l’Italia è fortissimo. Il suo rapporto con il “bel Paese” è stato fortissimo anche in ottica di club, visto il cammino in rossonero. Il giocatore ha anche raccontato del filo rosso che ancora lo lega alla Serie A, con delle dichiarazioni che fanno sperare tutti quanti i tifosi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

