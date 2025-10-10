Tomori chiude la porta alla Juventus | l’inglese giura fedeltà al Milan e tratta il rinnovo
Un corteggiamento serio, un’offerta importante, ma un “no” che non ha lasciato spazio a interpretazioni. Nelle scorse sessioni di mercato la Juventus aveva provato con decisione a portare Fikayo Tomori a Torino, ma il difensore inglese ha respinto ogni proposta, ribadendo la propria volontà di restare al Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa tra le parti non è mai decollata proprio a causa della ferma opposizione del giocatore. Tomori ha fatto sapere sin dal primo contatto di voler restare a Milanello, dove si sente pienamente al centro del progetto tecnico. Un atteggiamento che non è passato inosservato né ai tifosi né alla società, che oggi lo considera uno dei simboli della rinascita rossonera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
In questa notizia si parla di: tomori - chiude
? Allegri alla vigilia di #JuventusMilan: “Non è una rivincita ma una bella partita. I sentimenti ci sono, ma servono concentrazione e umiltà.” Tomori recuperato, Leão in crescita e possibile sorpresa sulla sinistra. “Vogliamo chiudere bene prima della sosta.” - X Vai su X
#Milan sempre più soddisfatto del rendimento di #Tomori Secondo le ultime indiscrezioni i rossoneri avrebbero pronto il rinnovo di contratto per il difensore inglese, disponibile a restare a Milano Giusto continuare a puntare su di lui? LEGGI TUTTE LE - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Tomori verso il prolungamento: a che punto siamo - Fikayo Tomori è uno dei volti principali della trasformazione difensiva del Milan in questa prima parte di stagione: il club lavora per blindarlo. Segnala notiziemilan.it
Tomori gioca Juventus-Milan? Allegri risponde in conferenza stampa - Scopriamo le indicazioni di Allegri alla vigilia della sfida tra bianconeri e rossoneri. Riporta tag24.it