Tomori chiude la porta alla Juventus | l’inglese giura fedeltà al Milan e tratta il rinnovo

Un corteggiamento serio, un'offerta importante, ma un "no" che non ha lasciato spazio a interpretazioni. Nelle scorse sessioni di mercato la Juventus aveva provato con decisione a portare Fikayo Tomori a Torino, ma il difensore inglese ha respinto ogni proposta, ribadendo la propria volontà di restare al Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa tra le parti non è mai decollata proprio a causa della ferma opposizione del giocatore. Tomori ha fatto sapere sin dal primo contatto di voler restare a Milanello, dove si sente pienamente al centro del progetto tecnico. Un atteggiamento che non è passato inosservato né ai tifosi né alla società, che oggi lo considera uno dei simboli della rinascita rossonera.

