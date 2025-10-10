Tomasi al rush finale | Centrosinistra diviso su tutto i toscani sono stufi della solita pappa rossa col pomodoro

C’è una bella differenza, tra noi e “loro”. ”Oggi alle 18 saranno tutti in Piazza San Lorenzo, a Firenze, a sostenermi- sottolinea Alessandro Tomas i, competitor di Eugenio Giani domenica e lunedì per la guida della Toscana. “Una bella differenza rispetto al mio rivale del campo largo, costretto a farsi in quattro per mettere insieme l’aiuto di tutti: visto che la sinistra in Toscana è talmente unita da dividersi in quattro piazze per l’atto conclusivo della campagna del presidente. Lo dice in un’intervista a ‘Libero’ Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra. Il centrosinistra più che con il centrodestra, ha problemi con il centrosinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

