Tempo di lettura: 2 minuti Dopo i drammatici fatti avvenuti nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre davanti alla discoteca Xué di Montesarchio, anche il Comune di Tocco Caudio, paese d’origine di Gaetano, il giovane rimasto gravemente ferito durante la spedizione punitiva, ha espresso la propria vicinanza e solidarietà attraverso una nota ufficiale firmata dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale. “L’Amministrazione comunale di Tocco Caudio e il Sindaco esprimono profonda vicinanza e solidarietà al giovane Gaetano e alla sua famiglia, duramente colpiti dal gravissimo episodio di violenza avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Tocco Caudio si stringe a Gaetano: "Un gesto vile e ingiustificabile. Tutta la comunità è con te"