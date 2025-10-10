TNA | BDE un influencer per il Call your shot Gauntlet Match
Da qualche anno ormai, l’appuntamento con Bound for Glory per la TNA significa anche il ritorno di uno dei match più divertenti della federazione: il Call your shot Gauntlet Match, l’incontro che vede l’ingresso progressivo di wrestler di entrambi i roster – maschile e femminile – e in cui gli ultimi due atleti rimasti sul ring si sfidano uno contro uno per vincere un trofeo e soprattutto la possibilità di sfidare un campione a loro scelta. Negli ultimi anni il match è stato anche l’occasione per vedere ingressi a sorpresa, ritorni e ospiti speciali. E anche quest’anno non sarà da meno. Debutto nella compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: influencer - call
Sami Callihan Teases A Return To TNA Wrestling - BDE — real name Brandon Collymore, also known for his popular Brandon Does Everything YouTube channel — took to Twitter on Thursday to announce that he’ll be in attendance at Sunday’s show. Come scrive ewrestlingnews.com
TNA Confirms Return Of The Call Your Shot Gauntlet At Bound For Glory - The Call Your Shot Gauntlet is an intergender match in which a male wrestler or a female wrestler can win by ... Si legge su msn.com