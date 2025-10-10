Tiziana Ferrario quali studi ha fatto e cosa fa oggi la giornalista

Colta e preparata, attirata dalle notizie da sempre, Tiziana Ferrario è una delle figure che meglio rappresentano il giornalismo televisivo italiano. La sua carriera, lunga e carica di esperienze in prima linea, esprime un percorso professionale costruito con rigore, curiosità intellettuale e un profondo senso civico che la smuove ancora oggi. Gli studi e gli inizi in Rai. Dopo aver conseguito la maturità classica, Tiziana Ferrario si è formata all'Università degli Studi di Milano, dove ha approfondito le discipline umanistiche e politiche che le avrebbero fornito la base per una carriera nel mondo dell'informazione.

Tiziana Ferrario con la sua Anna K: "Kuliscioff, ideali e passioni forti. La disillusione non cambia il mondo"

