Tiro a volo | in corsa gli azzurri dello skeet dopo i primi cinquanta piattelli ai Mondiali

Va in archivio un impegnativo primo giorno di competizioni in quel di Atene, capitale della Grecia che ospita da oggi i Campionati Mondiali 2025 di tiro a volo. Dopo i primi cinquanta piattelli nello skeet maschile sei tiratori hanno compiuto un percorso netto, nessuno di questi fa parte però della Nazionale italiana. Ad aver sparato 5050 sono stati rispettivamente Il polacco Kacper Jerzy Baksalary, l’indiano Bhavtegh Singh Gill, il “solito” statunitense Vincent Hancock, lo svedese Henrik Jansson, l’ucraino Mikola Milchev ed il danese Emil Kjeldgaard Petersen. Il miglior italiano del lotto è stato Erik Pittini che, dopo una prima serie in cui ha mancato un piattello, ha segnato 2525 accomodandosi a quota 4950 insieme ad altri venti rivali, tra cui anche Gabriele Rossetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

