Tiro a volo azzurre in difficoltà nella prima giornata di qualificazioni dello skeet ai Mondiali

Si aprono con il piede sbagliato i Mondiali senior 2025 di tiro a volo per l’Italia: nella prima giornata dedicata alle qualificazioni dello skeet individuale femminile le azzurre sono già in forte ritardo dopo due serie, con la sola Chiara Di Marziantonio che sembra poter ancora sperare di rincorrere un ultimo atto che invece pare essere già estremamente complicato da centrare per Simona Scocchetti e Diana Bacosi. Inevitabilmente l’Italia è in difficoltà anche nella classifica a squadre, dove si trova già staccata dalla zona medaglie. Cinque tiratrici compongono il gruppo di testa, ovvero la cinese Gao Jinmei, la cipriota Anastasia Eleftheriou, l’australiana Aislin Jones, la statunitense Samantha Simonton e la canadese Madeleine Lieselotte Boyd, tutte a quota 4950 al termine delle prime due serie. 🔗 Leggi su Oasport.it
