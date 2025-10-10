Tir perde il rimorchio in autostrada lunga coda

Disagi sull'autostrada A10 dove si è formata una coda di 4 km tra Pegli e il bivio A10A7 per un tir, che ha perso il rimorchio intorno alle 15.30 di venerdì 10 ottobre 2025 alla fine di ponte San Giorgio verso Genova.Società Autostrade consiglia verso Genova di entrare a Genova Ovest su A7. 🔗 Leggi su Genovatoday.it