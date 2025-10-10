Tir in avaria caos sull’A1 | Autosole chiusa acqua agli automobilisti fermi in coda
Arezzo, 10 ottobre 2025 – Poco prima delle 16 l’autostrada del Sole Milano-Napoli è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Arezzo e Monte San Savino a causa di un mezzo pesante fermo in avaria al chilometro 364 sulla carreggiata nord. La chiusura temporanea in entrambe le direzioni è stata predisposta in via precauzionale per il danneggiamento del serbatoio di Gnl del mezzo, in corso di approfondimento da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono inoltre operativi i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
