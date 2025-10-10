Tir in avaria caos sull’A1 | Autosole chiusa acqua agli automobilisti fermi in coda

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Poco prima delle 16 l’autostrada del Sole Milano-Napoli è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Arezzo e Monte San Savino a causa di un mezzo pesante fermo in avaria al chilometro 364 sulla carreggiata nord. La chiusura temporanea in entrambe le direzioni è stata predisposta in via precauzionale per il danneggiamento del serbatoio di Gnl del mezzo, in corso di approfondimento da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono inoltre operativi i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tir in avaria caos sull8217a1 autosole chiusa acqua agli automobilisti fermi in coda

© Lanazione.it - Tir in avaria, caos sull’A1: Autosole chiusa, acqua agli automobilisti fermi in coda

In questa notizia si parla di: avaria - caos

Prima l'incendio, poi un'avaria: caos traffico in autostrada, vigilia di Ferragosto da incubo

Prima l'incendio, poi un'avaria: caos traffico in autostrada, vigilia di Ferragosto da incubo

tir avaria caos sull8217a1Tir in avaria, caos sull’A1: Autosole chiusa, acqua agli automobilisti fermi in coda - E un altro incidente nel tratto fiorentino aggrava la situazione ... Si legge su lanazione.it

Tir sbatte sul cavalcavia. Caos in via Ravegnana: strada chiusa per ore. Altro colpo alla viabilità - Forlì, 12 settembre 2025 – Caos al sottopasso di Pieve Acquedotto in via Ravegnana ieri mattina poco dopo le 9. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Tir Avaria Caos Sull8217a1