Arezzo, 10 ottobre 2025 – Poco prima delle 16 l’autostrada del Sole Milano-Napoli è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Arezzo e Monte San Savino a causa di un mezzo pesante fermo in avaria al chilometro 364 sulla carreggiata nord. La chiusura temporanea in entrambe le direzioni è stata predisposta in via precauzionale per il danneggiamento del serbatoio di Gnl del mezzo, in corso di approfondimento da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono inoltre operativi i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tir in avaria, caos sull’A1: Autosole chiusa, acqua agli automobilisti fermi in coda