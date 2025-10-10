Timothée Chalamet ha sfoggiato un orologio pazzesco alla prima di Marty Supreme

Timothée Chalamet è tornato. E, a quanto pare, con qualche settimana d’anticipo. Se diamo credito ai commenti che hanno seguito la première a sorpresa al New York Film Festival del nuovo lavoro del regista Josh Safdie, Marty Supreme, la stagione di Chalamet è già cominciata. Il film, un’epopea sul ping-pong, sta raccogliendo recensioni entusiastiche, e l’attore è balzato in cima alle classifiche dei favoriti per la stagione dei premi in arrivo. In questi giorni, ogni sua apparizione pubblica diventa immediatamente oggetto di analisi da parte degli esperti di moda, account Instagram e riviste maschili. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

