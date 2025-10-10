Times Square abbraccia l’atletica | salto in lungo in una piazza iconica vince Tara Davis Inizia una nuova era?

L’atletica è sbarcata a Times Square, la piazza più iconica del mondo, uno dei simboli di New York in giro per il mondo, uno dei scorci più fotografati del Pianeta e di diritto nell’immaginario collettivo globale. Nella Grande Mela è andata in scena una gara di salto in lungo, promossa da Athlos con l’intento di mettere al centro dell’attenzione lo sport femminile. La firma sulla vittoria è di quelle di lusso, visto che si è imposta la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e fresca Campionessa del Mondo: la statunitense Tara Davis ha trionfato di fronte al proprio pubblico con la buona misura di 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

