Times of Israel | il coraggio di dire la verità
L’8 ottobre 2023, all’indomani del massacro più sanguinoso nella storia di Israele, il Times of Israel pubblicò un articolo dal titolo devastante: “For years, Netanyahu propped up Hamas. Now it’s blown up in our faces” (Per anni Netanyahu ha sostenuto Hamas. Ora ci è esploso in faccia). Non un sito di attivisti pro-palestinesi. Non un . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Gli attacchi dei filo Hamas a Il Tempo finiscono sul Times of Israel
Marwan Barghouti sarà liberato? Times of Israel dice di sì. Io ho scritto al figlio Arab che mi ha risposto prudente solo con 2 parole: "we hope" La foto è mia ed è stata scattata a Ramallah - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha accettato un accordo di cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo che verrà firmato giovedì in Egitto. Lo riporta il Times of Israel. Se - facebook.com Vai su Facebook
Polemica da Israele su Acutis, per il Times of Israel pubblicizzava racconti antisemiti - 'Times of Israel' sottolinea che "dietro questa celebrazione si cela un'eredità inquietante: gli ... Da ansa.it
Gli attacchi dei filo Hamas a Il Tempo finiscono sul Times of Israel - Il silenzio dei partiti in questione regna sovrano, ma prima in America con Washington Outsider, e ora con il Times of Israel parlano di noi: «Nell'agosto 2025, il quotidiano italiano Il Tempo, con ... Da iltempo.it