L’8 ottobre 2023, all’indomani del massacro più sanguinoso nella storia di Israele, il Times of Israel pubblicò un articolo dal titolo devastante: “For years, Netanyahu propped up Hamas. Now it’s blown up in our faces” (Per anni Netanyahu ha sostenuto Hamas. Ora ci è esploso in faccia). Non un sito di attivisti pro-palestinesi. Non un . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Times of Israel: il coraggio di dire la verità