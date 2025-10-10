Tifiamo Palestina e Resistenza mobilitazione alla Figc di Ancona | Italia-Israele non si deve giocare

ANCONA - In vista della partita della vergogna in programma martedì prossimo a Udine tra le nazionali Italia e Israele, i Centri Sociali delle Marche hanno indetto la mobilitazione per sabato 11 ottobre ore 16.30 alla sede FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio di Ancona (Via S. Schiavoni -. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

