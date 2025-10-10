Tifiamo Palestina e Resistenza mobilitazione alla Figc di Ancona | Italia-Israele non si deve giocare
ANCONA - In vista della partita della vergogna in programma martedì prossimo a Udine tra le nazionali Italia e Israele, i Centri Sociali delle Marche hanno indetto la mobilitazione per sabato 11 ottobre ore 16.30 alla sede FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio di Ancona (Via S. Schiavoni -. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: tifiamo - palestina
Il 14 Ottobre saremo a Udine in occasione del corteo TIFIAMO ANCORA PALESTINA "Show Israel the Red card" Organizziamo insieme il viaggio da Bologna per manifestare la nostra contrarietà alla partita di qualificazione ai Mondiali di calcio tra Italia - facebook.com Vai su Facebook
Verso l'accordo in Palestina, a Genova proseguono iniziative e mobilitazione per Gaza - In Medio Oriente i passi decisivi verso la pace o almeno il graduale ritiro di Israele dalla striscia di Gaza con l'accordo che porterà alla liberazione degli ultimi ostaggi nelle mani di Hamas e ... Segnala rainews.it
"Viva il 7 ottobre": la nuova manifestazione per la Palestina e il divieto del ministero e della questura - La mobilitazione dei Giovani palestinesi sotto il Nettuno a due anni dall'attacco di Hamas a Israele: "Gloriosa operazione". Segnala bolognatoday.it