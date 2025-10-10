Il rischio di trasformare il racconto di un calciatore in qualcosa di banale è alto. Anche perché molto spesso il racconto di quel calciatore è effettivamente banale: infanzia modesta, il pallone che arriva cercato o per caso, successi alternati a difficoltà magari con l’ordine dei fattori che cambia costruendo la narrazione. Per Vikash Dhorasoo è diverso. Più che per la carriera giornalistica, in linea ovviamente col resto dei colleghi, per come l’ha vissuta. E per il dopo. Nonni indiani trapiantati alle Mauritius, papà e mamma che partono per la Normandia, dove nasce Vikash, ad Harfleur vicino Le Havre dove il papà ha cominciato a lavorare nei cantieri navali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Vikash Dhorasoo e la sua “Super 8” ai Mondiali del 2006: storia dell’ex Milan che entrava nello spogliatoio con una pila di giornali