Ti fanno pagare extra quello che già avevi | la compagnia WestJet fa pagare un supplemento per il sedile dell’aereo reclinabile scoppia la polemica

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia aerea canadese WestJet ha annunciato una modifica strutturale alle proprie cabine economy, eliminando la possibilità di reclinare i sedili salvo pagamento di un supplemento. La decisione, resa nota il 23 settembre, riguarda i modelli Boeing 737-8 MAX e 737-800, che verranno aggiornati nell’ambito di un progetto definito dall’azienda come una “modern cabin experience”. In un comunicato, la compagnia ha spiegato che il nuovo allestimento mira a offrire un ambiente “più pulito, efficiente e accogliente per ogni budget”. I sedili dell’economy standard avranno “un design migliorato con nuovi sedili, poggiatesta regolabili e imbottiture rinforzate con schienale fisso che aiuta a preservare lo spazio personale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ti fanno pagare extra quello che gi224 avevi la compagnia westjet fa pagare un supplemento per il sedile dell8217aereo reclinabile scoppia la polemica

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti fanno pagare extra quello che già avevi”: la compagnia WestJet fa pagare un supplemento per il sedile dell’aereo reclinabile, scoppia la polemica

In questa notizia si parla di: fanno - pagare

Meta, X e LinkedIn non vogliono pagare l’Iva e fanno causa all’Italia

Promosso con 9 agli esami di terza media, i genitori vogliono il 10 e fanno ricorso al Tar: condannati a pagare le spese

Toghe rosse e sinistra a gettone ci fanno pagare pure la Costituzione

Cerca Video su questo argomento: Fanno Pagare Extra Gi224