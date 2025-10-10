Ti fanno pagare extra quello che già avevi | la compagnia WestJet fa pagare un supplemento per il sedile dell’aereo reclinabile scoppia la polemica

La compagnia aerea canadese WestJet ha annunciato una modifica strutturale alle proprie cabine economy, eliminando la possibilità di reclinare i sedili salvo pagamento di un supplemento. La decisione, resa nota il 23 settembre, riguarda i modelli Boeing 737-8 MAX e 737-800, che verranno aggiornati nell’ambito di un progetto definito dall’azienda come una “modern cabin experience”. In un comunicato, la compagnia ha spiegato che il nuovo allestimento mira a offrire un ambiente “più pulito, efficiente e accogliente per ogni budget”. I sedili dell’economy standard avranno “un design migliorato con nuovi sedili, poggiatesta regolabili e imbottiture rinforzate con schienale fisso che aiuta a preservare lo spazio personale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

