Ti chiedo scusa non avrei dovuto tradirti | Vinicius Junior esce allo scoperto sui social dopo i rumors sulla sua relazione

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore del Real Madrid Vinícius Júnior ha diffuso un messaggio pubblico sui social network per chiarire la propria posizione in merito a vicende personali recentemente emerse online. Pare che la nuova relazione con Virginia Fonseca non vada a gonfie vele, soprattutto per i continui rumors che vedrebbero Vinicius impegnato in altri flirt. Fonseca vive in Brasile e la distanza tra i due avrebbe portato ad alcune incomprensioni che calciatore ha voluto chiarire pubblicamente. Con una storia su Instagram l’attaccante brasiliano ha riconosciuto comportamenti che, a suo dire, non rispecchiavano la persona che desidera essere né il tipo di rapporto che vuole costruire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

