Ti amo non farmi questo | le ultime parole di Aurora Tila prima di essere spinta dal fidanzato giù dal balcone La confessione a un compagno di cella
« Ti amo », queste le parole della 13enne Aurora Tila qualche istante prima che il fidanzatino 16enne la scaraventasse giù dal balcone del settimo piano. Era il 25 ottobre 2024 quando il corpo senza vita della ragazzina fu trovato nel cortile interno dell’edificio dove viveva a Piacenza. A rivelarlo durante l’ultima udienza del processo è stato un giovane con cui l’imputato ha condiviso le prime notti in cella. Secondo il testimone, infatti, il fidanzato di Aurora gli avrebbe raccontato per filo e per segno la dinamica dell’omicidio, a partire proprio dall’ultimo sguardo che la 13enne gli ha lanciato prima di essere spinta nel vuoto. 🔗 Leggi su Open.online
