Bologna, 10 ottobre 2025 – “Ti amo non puoi farmi questo”. Queste le parole che il 16enne imputato dell’omicidio della piccola Aurora morta dopo il volo dal settimo piano di un palazzone di Piacenza avrebbe confidato al 18enne compagno di cella. A raccontarlo sono gli avvocati Anna Ferraris e Mauro Caccuri che assistono la madre di Aurora Tila morta a 13 anni il 25 ottobre dello scorso anno. “Il testimone ha detto esattamente che l'imputato gli ha confessato di aver buttato giù la ragazza dal balcone, mentre lei gli diceva ancora una volta di amarlo” questo che hanno raccontato i legali all'uscita del Tribunale per i minorenni di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Ti amo, non farmi questo”, le ultime parole di Aurora morta a 13 anni dopo il volo dal balcone