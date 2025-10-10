Thuram sempre al top | il centrocampista della Juve brilla anche con la Francia Il recap della sua prestazione contro l’Azerbaigian
Thuram ha giocato tutti i 90 minuti in Francia Azerbaigian, offrendo una buonissima prestazione al fianco di Rabiot e dando segnali positivi. Ottime notizie arrivano dal fronte Nazionali per la Juventus e per l’allenatore Igor Tudor. Il centrocampista francese Khéphren Thuram, che alla Continassa aveva sollevato qualche apprensione per un fastidio al polpaccio, ha dissipato ogni dubbio scendendo in campo da titolare con la Francia e disputando l’intera partita. Nel match di qualificazione a Euro 2028 contro l’ Azerbaigian, terminato 3-0 in favore dei Bleus, Thuram ha giocato tutti e 90 i minuti, dimostrando di aver superato completamente il problema fisico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: thuram - centrocampista
Thuram diventa Pogba! Il centrocampista della Juve con la maglia di Paul: la FOTO che ha fatto scatenare i tifosi bianconeri
Juventus, Thuram fa da “eco” a Locatelli! Il centrocampista francese rievoca senso d’appartenenza dopo l’amichevole contro la Juventus Next Gen con un messaggio social che “scalda” i tifosi
Thuram sempre più totale, il centrocampista gasa sui social i tifosi bianconeri: «3 punti per iniziare bene la stagione». La FOTO e il messaggio da leader
I convocati ufficiali di mister #Tudor per il big match #JuveMilan. Sospiro di sollievo per #Thuram, il centrocampista è a disposizione. Niente da fare invece per #Bremer, che non recupera ed è out. #Juventusnews24 - X Vai su X
? Le parole di #Thuram prima di #JuveManCity di #ChampionsLeague Le dichiarazioni a Prime Video: ecco cosa ha detto il centrocampista della #Juventus Sarà l'uomo decisivo? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU #JUVENTUSNEWS24 - facebook.com Vai su Facebook
Thuram sempre al top: il centrocampista della Juve brilla anche con la Francia. Il recap della sua prestazione contro l’Azerbaigian - Thuram ha giocato tutti i 90 minuti in Francia Azerbaigian, offrendo una buonissima prestazione al fianco di Rabiot e dando segnali positivi Ottime notizie arrivano dal fronte Nazionali per la Juventu ... Riporta juventusnews24.com
Juventus, Thuram titolare con la Francia. E Mbappé va ko - Da monitorare le condizioni del fuoriclasse del Real Madrid, che tra una decina di giorni sfiderà la Juv ... Secondo ilbianconero.com