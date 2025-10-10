Thuram sempre al top | il centrocampista della Juve brilla anche con la Francia Il recap della sua prestazione contro l’Azerbaigian

Thuram ha giocato tutti i 90 minuti in Francia Azerbaigian, offrendo una buonissima prestazione al fianco di Rabiot e dando segnali positivi. Ottime notizie arrivano dal fronte Nazionali per la  Juventus  e per l’allenatore  Igor Tudor. Il centrocampista francese  Khéphren Thuram, che alla  Continassa  aveva sollevato qualche apprensione per un fastidio al polpaccio, ha dissipato ogni dubbio scendendo in campo da titolare con la  Francia  e disputando l’intera partita. Nel match di qualificazione a  Euro 2028  contro l’ Azerbaigian, terminato  3-0  in favore dei  Bleus,  Thuram  ha giocato  tutti e 90 i minuti, dimostrando di aver superato completamente il problema fisico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

