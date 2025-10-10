Thiago Motta verso un ritorno in panchina? La Real Sociedad lo corteggia

Sport.periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thiago Motta sembra pronto a riaprire il capitolo allenatore, dopo l’addio alla Juventus. Secondo fonti affidabili, la Real Sociedad ha contattato l’ex centrocampista per sondare la sua disponibilità a guidare la panchina basca. Il contesto. Dopo l’esperienza sulla panchina juventina, conclusasi prematuramente, Motta è attualmente senza squadra. La Real Sociedad ha un allenatore (Francisco Sergio) in bilico: la società iberica valuta da settimane un cambio tecnico per dare una svolta al proprio cammino in Liga. Anche se i contatti con Motta sembrano concreti, non è ancora stata presa una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

thiago motta verso un ritorno in panchina la real sociedad lo corteggia

© Sport.periodicodaily.com - Thiago Motta verso un ritorno in panchina? La Real Sociedad lo corteggia

In questa notizia si parla di: thiago - motta

Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»

Kiwior Juve, dopo Thiago Motta è finito anche nel mirino di Tudor: c’è questo dettaglio da capire prima di iniziare la trattativa

Mbangula svela: «Sarei rimasto, la Juve mi ha venduto per fare cassa. Thiago Motta mi ha cambiato vita e carriera, Tudor invece mi disse che…»

thiago motta verso ritornoThiago Motta e non solo: esonero e doppio ritorno in panchina - Domenica calcistica amara, a dir poco, per le squadre toscane di massima serie. Si legge su calciomercato24.com

thiago motta verso ritornoArriva la firma di Thiago Motta, nuova panchina in Serie A - Thiago Motta è pronto a tornare in panchina in Serie A con l'ex allenatore della Juventus che è nel mirino di una big ... Come scrive calciomercatoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Thiago Motta Verso Ritorno