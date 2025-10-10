Thiago Motta verso un ritorno in panchina? La Real Sociedad lo corteggia
Thiago Motta sembra pronto a riaprire il capitolo allenatore, dopo l’addio alla Juventus. Secondo fonti affidabili, la Real Sociedad ha contattato l’ex centrocampista per sondare la sua disponibilità a guidare la panchina basca. Il contesto. Dopo l’esperienza sulla panchina juventina, conclusasi prematuramente, Motta è attualmente senza squadra. La Real Sociedad ha un allenatore (Francisco Sergio) in bilico: la società iberica valuta da settimane un cambio tecnico per dare una svolta al proprio cammino in Liga. Anche se i contatti con Motta sembrano concreti, non è ancora stata presa una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
