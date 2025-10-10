Thiago Motta Real Sociedad ore decisive per il possibile approdo in Spagna dell’ex Juventus Tutti gli aggiornamenti
Thiago Motta Real Sociedad: il club spagnolo ha contattato l’ex tecnico della Juve, i bianconeri attendono interessati l’evolversi della situazione. Una panchina che scotta in Spagna potrebbe portare un tesoretto inaspettato nelle casse della Juventus. Dalla Liga rimbalza infatti una notizia di mercato che interessa molto da vicino il club bianconero: la Real Sociedad, in piena crisi di risultati e al penultimo posto in classifica, pensa seriamente a Thiago Motta per sostituire il tecnico Francisco Sergio. Una decisione, come riportano i media spagnoli, potrebbe arrivare già nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Sandro Veronesi e lo sprofondo della Juventus: «Thiago Motta è stato un sicario calcistico»
Kiwior Juve, dopo Thiago Motta è finito anche nel mirino di Tudor: c’è questo dettaglio da capire prima di iniziare la trattativa
Mbangula svela: «Sarei rimasto, la Juve mi ha venduto per fare cassa. Thiago Motta mi ha cambiato vita e carriera, Tudor invece mi disse che…»
Thiago Motta fa arrabbiare la Juventus: no al Monaco, ci prova la Real Sociedad. L’ex tecnico punta alla serie A? - Thiago Motta continua ad aspettare l'occasione giusta: no anche al Monaco, ora ci prova la Real Sociedad. Si legge su sport.virgilio.it
Thiago Motta, contatti con la Real Sociedad: la Juventus vigila - La Juventus osserva la situazione che potrebbe alleggerire il bilancio bianconero. Segnala europacalcio.it