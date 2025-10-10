Thiago Motta Juve i bianconeri tifano per il suo ritorno in panchina | quanto risparmierebbero i bianconeri in questo caso L’analisi sui conti

Thiago Motta Juve, il suo contratto pesa sulle casse bianconere: se firmasse per un altro club, la Juve avrebbe più margine di manovra sul mercato. Un tesoretto nascosto, un guadagno potenziale che non arriva dal campo, ma dalle panchine altrui. La Juventus osserva con grande interesse il valzer degli allenatori in Europa, perché il futuro di un suo ex tesserato, Thiago Motta, ha un valore economico importantissimo per le casse del club. Come analizzato da Tuttosport, una sua nuova sistemazione libererebbe una cifra considerevole, da poter reinvestire sul mercato per rinforzare la squadra di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

