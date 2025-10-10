The Witcher 4 | Netflix corregge un importante errore sull' ingaggio di Liam Hemsworth

Netflix ha modificato in silenzio un articolo ufficiale su The Witcher, cambiando la data del primo contatto con Liam Hemsworth dal 2020 al 2022. La correzione ha riacceso le teorie dei fan sul vero momento in cui Henry Cavill decise di lasciare la serie. Un piccolo dettaglio temporale, ma un enorme terremoto nel fandom: Netflix ha ritoccato una frase del suo portale ufficiale Tudum, spostando la chiamata che avrebbe legato Liam Hemsworth a The Witcher di due anni in avanti. Una revisione apparentemente marginale, ma sufficiente a scatenare nuove speculazioni sulla saga di Geralt di Rivia. Netflix corregge la cronologia di The Witcher Il portale Tudum, voce ufficiale di Netflix, ha aggiornato il suo articolo "Liam Hemsworth Carries Geralt into The Witcher Season 4", e i fan più attenti non hanno perso tempo a notarlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

