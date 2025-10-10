The Smashing Machine Mark Kerr si è commosso per una scena di Dwayne Johnson | È stata terapeutica

Il lottatore interpretato da The Rock nel film con Emily Blunt ha confessato di essersi emozionato durante le riprese di una sequenza. L'ex lottatore professionista Mark Kerr ha raccontato di aver provato qualcosa di inaspettato nel guardare la sua storia rappresentata nel film con Dwayne Johnson e Emily Blunt, The Smashing Machine. In particolare, Kerr si è commosso per una sequenza in particolare che coinvolge i due protagonisti del film, Dwayne Johnson e Emily Blunt, rispettivamente Kerr nel film e la fidanzata Dawn Staples. L'emozione di Mark Kerr davanti alla scena finale di The Smashing Machine In un'intervista per Screenrant, Mark Kerr ha spiegato di essere rimasto sorpreso per l'intensità della scena tra Johnson e Blunt, e di averla ritenuta davvero terapeutica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

