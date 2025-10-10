The Last Frontier recensione | un ottimo western innevato che ammicca all' isteria geopolitica
La serie creata da Jon Bokenkamp e Richard D'Ovidio mixa l'azione alla spy-story, senza rinunciare ad una certa eleganza visiva. Protagonista Jason Clarke. Su Apple TV+. Pronti, partenza, via. Nemmeno il tempo di cominciare, che The Last Frontier, creata da Jon Bokenkamp e Richard D'Ovidio entra nel vivo dell'azione. Un incipit folgorante, a metà tra Con Air e La società della neve. Sotto, l'altro elemento identificativo della serie: la musica. Lo score originale viene mischiato ad Elvis Presley che canta Unchained Melody, alzando e contrastando un ritmo già elevato, per una sequenza al cardiopalma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
