The Kardashians 7 | il ritorno del reality più discusso
Torna la settima stagione di The Kardashians. Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie e Kris riaccendono i riflettori sul reality che ha trasformato una famiglia in un fenomeno planetario. Tra litigi e riconciliazioni, confessioni intime e passerelle di glamour, il nuovo capitolo promette di riportare i fan “ai vecchi tempi”, con drammi familiari e colpi di scena capaci di monopolizzare conversazioni e social. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere da vicino la saga pop più chiacchierata al mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it
The Kardashians 7: il ritorno del reality che ha riscritto il gossip
