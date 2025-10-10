The Kardashians 7 | il ritorno del reality che ha riscritto il gossip
Ci sono famiglie che segnano la politica, altre che lasciano un’impronta nell’economia o nell’arte. E poi ci sono loro, le Kardashian-Jenner, che hanno riscritto le regole del gossip e trasformato il reality in una forma d’arte pop. Dal 23 ottobre, la settima stagione di The Kardashians arriva in esclusiva su Disney+ con un nuovo episodio ogni giovedì, pronta a riportare sullo schermo la quotidianità più osservata del pianeta. Sei donne, una madre-matriarca e cinque figlie, che hanno fatto della loro vita un affare globale, capace di muovere trend, miliardi e opinioni a ogni gesto. Il trailer: litigi, emozioni e segreti. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: kardashians - ritorno
