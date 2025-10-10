The Family Plan 2 | Mark Wahlberg fa a botte con Kit Harington nelle foto del sequel in arrivo su Apple TV+

Le nuove foto di The Family Plan 2 mostrano un confronto fisico tra i due uomini che ha tutta l'aria di un ritorno dal passato. Il 21 novembre su Apple TV+ ritroveremo la famiglia Morgan pronta a vivere un Natale non proprio tranquillo. The Family Plan 2 è pronta per arrivare in streaming su Apple TV+ il 21 novembre. Mark Wahlberg e Michelle Monaghan tornano nei panni dei coniugi Morgan, ma stavolta la vacanza perfetta rischia di saltare per l'irruzione di un vecchio nemico. Le prime foto ufficiali, infatti, mostrano un faccia a faccia senza complimenti tra Wahlberg e Kit Harington: è abbastanza per capire che il passato dell'ex assassino sotto copertura non è affatto archiviato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

