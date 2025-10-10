The Elephant Man di David Lynch compie 45 anni un capolavoro visionario e straziante che rimane ancora un colpo al cuore

Il 10 ottobre del 1980 usciva nelle sale il biopic su Joseph Merrick, capace di parlarci in modo impareggiabile delle ombre e luci dell'animo umano. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - The Elephant Man di David Lynch compie 45 anni, un capolavoro visionario e straziante che rimane ancora un colpo al cuore

In questa notizia si parla di: elephant - david

Vede, la gente ha paura di quello che non riesce a capire... E... Ed è difficile anche per me capire, perché... vede... Mia madre era... bellissima. (John Merrick) OGGI Lunedì 17 febbraio 21.00 Ciclo "A tribute to David Lynch" THE ELEPHANT MAN (The - facebook.com Vai su Facebook

Dentro le location di The Elephant Man, il cult inimitabile di David Lynch - Pochi film catturano la Londra vittoriana con la stessa atmosfera di The Elephant Man, il cult del 1980 diretto da David Lynch, considerato ancora oggi uno dei film più toccanti e suggestivi della ... Scrive siviaggia.it

The Elephant Man: il nostro sguardo è quello del mostro - Ciò che ha contraddistinto la visione della realtà di David Lynch rispetto a quella di qualsiasi altro regista è la sua natura doppia e profondamente interconnessa. movieplayer.it scrive