The Conjuring espande il franchise con il sequel de La Llorona | che cosa sappiamo

Movieplayer.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco tutte le informazioni sul prossimo sequel del sesto capitolo che espanderà l'universo creato parecchi anni fa da James Wan. A sei anni di distanza dall'uscita del primo film La Llorona, parte dell'universo di The Conjuring, un sequel è entrato ufficialmente in lavorazione. In base a quanto si legge su The Hollywood Reporter, il sequel sarà intitolato The Revenge of La Llorona, e sarebbe attualmente in produzione a Buffalo, con James Wan coinvolto tra i co-produttori del film. L'attesa per il sequel de La Llorona La nuova coppia di sceneggiatori e registi del film è composta da Sean Tretta e Santiago Menghini, che subentra ai precedenti Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, e al regista Michael Chaves. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

the conjuring espande il franchise con il sequel de la llorona che cosa sappiamo

© Movieplayer.it - The Conjuring espande il franchise con il sequel de La Llorona: che cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: conjuring - espande

L'orrore di The Conjuring si espande, sta per arrivare anche una serie tv dedicata alla saga

the conjuring espande franchiseThe Conjuring espande il franchise con il sequel de La Llorona: che cosa sappiamo - Ecco tutte le informazioni sul prossimo sequel del sesto capitolo che espanderà l'universo creato parecchi anni fa da James Wan. Come scrive movieplayer.it

the conjuring espande franchiseThe Conjuring: Il Rito Finale batte Sinners e Final Destination: miglior horror dell'anno! - L'ultimo capitolo della saga di Ed e Lorraine Warren ha battuto al box office i grandi successi di Sinners e Final Destination. Segnala cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: The Conjuring Espande Franchise