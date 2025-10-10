The Conjuring espande il franchise con il sequel de La Llorona | che cosa sappiamo

Ecco tutte le informazioni sul prossimo sequel del sesto capitolo che espanderà l'universo creato parecchi anni fa da James Wan. A sei anni di distanza dall'uscita del primo film La Llorona, parte dell'universo di The Conjuring, un sequel è entrato ufficialmente in lavorazione. In base a quanto si legge su The Hollywood Reporter, il sequel sarà intitolato The Revenge of La Llorona, e sarebbe attualmente in produzione a Buffalo, con James Wan coinvolto tra i co-produttori del film. L'attesa per il sequel de La Llorona La nuova coppia di sceneggiatori e registi del film è composta da Sean Tretta e Santiago Menghini, che subentra ai precedenti Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, e al regista Michael Chaves. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

