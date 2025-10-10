Tevere transizione ecologica in rotta su Fiumicino | i risultati dei primi 6 mesi
Roma, 10 ottobre 2025 – La Regione Lazio è sempre più protagonista della transizione ecologica con una visione che unisce innovazione, tutela ambientale e valorizzazione delle bellezze culturali e paesaggistiche. Nella settimana del Tevere Day 2025, presso la sede di Marevivo, alla presenza di cittadini e ragazzi delle scuole, l’assessore alla Tutela del demanio e del Territorio, Fabrizio Ghera ha presentato i risultati dei primi sei mesi del progetto legato alla raccolta dei rifiuti galleggianti attraverso le due barriere antiplastica posizionate sul fiume Aniene e sul Tevere, nei pressi della foce. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
