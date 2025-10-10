Test genomici sui tumori svelano indizi di sindromi ereditarie
Un'analisi italiana conferma che l'esame genomico esteso del tessuto tumorale può intercettare alterazioni in geni legati a sindromi ereditarie. È un passaggio che apre varchi concreti alla prevenzione nelle famiglie a rischio e alla diagnosi precoce, riducendo la mortalità. Ma emerge anche un vuoto: troppi pazienti non vengono indirizzati alla consulenza genetica.
Tumori, scoperte alterazioni associate a sindromi ereditarie - Per la prima volta in una popolazione di pazienti italiani è dimostrato che l'analisi del tessuto tumorale con pannelli genomici ampi può individuare alterazioni in geni che causano sindromi ereditari ... ansa.it scrive
Tumori: via libera al rimborso dei test di profilazione ma c’è ancora molto da fare - I Livelli essenziali di assistenza oggi destinano risorse per oltre 38 dei 150 mln complessivamente previsti dal Dpcm di aggiornamento da approvare ma mancano all’appello i test genomici per la prescr ... Lo riporta ilsole24ore.com