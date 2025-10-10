Test e consulenze sulla menopausa | arriva l’HOpen week end dei Bollini Rosa
Pisa, 10 ottobre 2025 – In occasione della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open week end sulla menopausa dal 17 al 19 dello stesso mese coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire eo ridurre le complicanze a medio-lungo termine come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: test - consulenze
