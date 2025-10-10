Gli azzurri hanno svolto una gara d’allenamento per non perdere il ritmo partita e testare varie soluzioni a disposizione di mister Conte Mentre la maggioranza del gruppo squadra si è aggregata alle rispettive rappresentative nazionali, i giocatori rimasti a Napoli proseguono gli allenamenti sotto la gestione di Antonio Conte. Il tecnico in questi giorni può testare nuove idee tattiche e mettere alla prova gli atleti a sua attuale disposizione a Castel Volturno, sia sul livello atletico e tattico che per quanto riguarda alcune soluzioni di gioco. Sotto gli occhi di tutti c’è Noa Lang, rimasto in terra partenopea durante questa sosta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Test amichevole per il Napoli, il risultato finale: brillano gli olandesi!