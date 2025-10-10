Tesori del mare di Anzio | due anfore romane rinascono dopo secoli
Anzio, 10 ottobre 2025 – Un nuovo capitolo di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico si è aperto ad Anzio, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno consegnato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma due anfore di epoca romana, recuperate nel corso di distinte operazioni di contrasto al traffico illecito di beni culturali. Le due operazioni, condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Anzio in sinergia con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, rientrano nei servizi mirati a proteggere e salvaguardare l’immenso patrimonio storico della città laziale, da sempre scrigno di testimonianze dell’età imperiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Al termine del restauro, le due anfore troveranno spazio nella Sala Consiliare, dove saranno esposte e rese fruibili alla cittadinanza
