Tesla Model Y Standard | prezzi e dotazioni per l' Italia della base che accede agli incentivi 2025
Arriva in Italia la versione d'accesso del Suv elettrico statunitense, che rinuncia ad alcune dotazioni e qualche km di autonomia in favore di un listino più contenuto. Prezzi sul nostro mercato e sconti con gli incentivi statali per auto elettriche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
