Tesla indagata negli Stati Uniti 58 casi sospetti legati alla guida autonoma
Il governo degli Stati Uniti ha avviato un’inchiesta su Tesla in relazione a segnalazioni secondo cui i veicoli dotati della modalità di guida autonoma Full Self-Driving (Supervised) avrebbero commesso gravi violazioni del codice stradale, come l’immissione nella corsia opposta o il mancato rispetto dei semafori rossi. Secondo la denuncia depositata presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), al momento sarebbero 58 i casi segnalati in cui le auto Tesla hanno manifestato comportamenti anomali: cambi di corsia senza autorizzazione, attraversamenti con il rosso o ingressi nella corsia opposta durante le curve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: tesla - indagata
Aperta un’indagine su #Tesla: le #auto con guida autonoma avrebbero commesso infrazioni - X Vai su X
#Tesla ormai è nello specchietto retrovisore di #Byd: la fine degli incentivi americani ha concesso alla Casa di Musk un mini sprint estivo, ma il distacco con la rivale cinese è fotografato ancora dai numeri. Anche la concorrente del Dragone soffre i problemi di - facebook.com Vai su Facebook
Il governo Usa tira il freno alla guida autonoma di Tesla - Negli Stati Uniti è stata aperta un'indagine su quasi 2,9 milioni di automobili Tesla dotate del sistema Full Self- Segnala startmag.it
Tesla di nuovo sotto inchiesta: troppi incidenti causati dalla guida autonoma - La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha dichiarato di aver avviato un'indagine su 2,88 milioni di veicoli Tesla dotati del sistema di guida completamente ... Da tg24.sky.it