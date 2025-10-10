tesla indagata negli stati uniti 58 casi sospetti legati alla guida autonoma

Il governo degli Stati Uniti ha avviato un’inchiesta su Tesla in relazione a segnalazioni secondo cui i veicoli dotati della modalità di guida autonoma Full Self-Driving (Supervised) avrebbero commesso gravi violazioni del codice stradale, come l’immissione nella corsia opposta o il mancato rispetto dei semafori rossi. Secondo la denuncia depositata presso la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), al momento sarebbero 58 i casi segnalati in cui le auto Tesla hanno manifestato comportamenti anomali: cambi di corsia senza autorizzazione, attraversamenti con il rosso o ingressi nella corsia opposta durante le curve. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

