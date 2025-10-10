Terza giornata Eurolega basket 2025 26 | cadono Bologna e Milano

Serata amara per le italiane impegnate nella terza giornata Eurolega Basket 202526. Perdono, infatti, sia la Virtus Bologna, sconfitta da Parigi per 90-79, che l’ Olimpia Milano, battuta dai francesi del Monaco per 82-79. TERZA GIORNATA EUROLEGA BASKET 202526: PARIS-VIRTUS BOLOGNA 90-79 Seconda sconfitta consecutiva per le V Nere a Parigi. Dopo un primo quarto equilibrato(24-24), i padroni di casa iniziano a prendere il largo, trascinati da M’Baye e Faye. I francesi vanno anche sul +17, poi Niang rimette le cose a posto per gli emiliani(49-40) all’intervallo. Dopo la pausa il copione non cambia: Hifi e M’Baye si rivelano inarrestabili, con Bologna che non riesce più a rientrare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Terza giornata Eurolega basket 2025/26: cadono Bologna e Milano

