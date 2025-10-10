Terza giornata di Serie B al Palasport Estra la BM Scuola Basket Arezzo ospita Cecina

Arezzo, 10 ottobre 2025 – In arrivo la t erza giornata di Serie B al Palasport Estra la BM Scuola Basket Arezzo ospita Cecina, d omenica alle ore 18 gli amaranto andranno a caccia della prima vittoria. Terzo turno del campionato di Serie B Domenica 12 Ottobre alle 18 la Scuola Basket Arezzo fresca dell'accordo con il nuovo Main Sponsor ospita al Palasport Estra la Verodol Cecina, arbitri dell'incontro i Sigg. Zanzarella di Rapolano Terme (SI) e Puliga di Perugia. Dopo le due sconfitte maturate nelle prime due giornate la squadra di coach Fioravanti affronterà un avversario classico delle ultime stagioni ovvero Cecina guidato in panchina da coach Da Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terza giornata di Serie B al Palasport Estra la BM Scuola Basket Arezzo ospita Cecina

