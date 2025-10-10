Terrore nel bar | prende a bastonate la dipendente poi butta a terra il titolare

Novellara (Reggio Emilia), 10 ottobre 2025 – Colpita da un bastone mentre stava lavorando al bar, giovedì pomeriggio a Santa Maria di Novellara. Protagonista in negativo un uomo già noto per altri atteggiamenti minacciosi avuti in passato nella stessa zona. Furto con spaccata a ‘Reggio Sport’, la rabbia del titolare: “Sto pensando di chiudere” Una situazione che assume anche risvolti politici, con l’intervento dei consiglieri di opposizione di Novellara Democratica Civica, che segnalano pure come “barista e alcuni clienti siano stati costretti a chiudersi nel locale pubblico in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, mentre l’uomo all’esterno ribaltava un tavolo mandando in frantumi alcuni bicchieri, restando comunque in zona con atteggiamento minaccioso”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

