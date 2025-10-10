Terremoto nelle Filippine il panico durante la scossa all' aeroporto di Davao

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito venerdì mattina una provincia meridionale delle Filippine, facendo scattare l’allerta tsunami. L’Istituto Filippino di Vulcanologia e Sismologia ha dichiarato di aspettarsi danni e scosse di assestamento a causa del terremoto, che ha avuto epicentro in mare a sud-est della città di Manay, nella provincia di Davao Orientale. Nelle immagini il panico all’aeroporto di Davao durante il sisma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

