Terremoto nelle Filippine il panico durante la scossa all' aeroporto di Davao

Lapresse.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito venerdì mattina una provincia meridionale delle Filippine, facendo scattare l’allerta tsunami. L’Istituto Filippino di Vulcanologia e Sismologia ha dichiarato di aspettarsi danni e scosse di assestamento a causa del terremoto, che ha avuto epicentro in mare a sud-est della città di Manay, nella provincia di Davao Orientale. Nelle immagini il panico all’aeroporto di Davao durante il sisma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

terremoto nelle filippine il panico durante la scossa all aeroporto di davao

© Lapresse.it - Terremoto nelle Filippine, il panico durante la scossa all'aeroporto di Davao

In questa notizia si parla di: terremoto - filippine

Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte

Terremoto di magnitudo 6.9 scuote le Filippine centrali, allerta tsunami poi rientrata

terremoto filippine panico duranteTerremoto nelle Filippine, il panico durante la scossa all'aeroporto di Davao - 4 ha colpito venerdì mattina una provincia meridionale delle Filippine, facendo scattare l'allerta ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

terremoto filippine panico duranteTerremoto M 6.9 scuote le Filippine: il video virale in diretta di uno streamer - Un potente terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito le Filippine centrali nella tarda serata di martedì, causando panico e danni significativi. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Filippine Panico Durante