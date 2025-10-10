Terremoto nelle Filippine di magnitudo 7.4 | Si prevede uno tsunami distruttivo evacuate subito l' allarme dei sismologi

Ilmattino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terremoto nelle Filippine e allerta tsunami. Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

terremoto nelle filippine di magnitudo 74 si prevede uno tsunami distruttivo evacuate subito l allarme dei sismologi

© Ilmattino.it - Terremoto nelle Filippine di magnitudo 7.4: «Si prevede uno tsunami distruttivo, evacuate subito», l'allarme dei sismologi

