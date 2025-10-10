Terremoto nelle Filippine di magnitudo 7.4 | Si prevede uno tsunami distruttivo evacuate subito l' allarme dei sismologi
Terremoto nelle Filippine e allerta tsunami. Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: terremoto - filippine
Filippine, terremoto di magnitudo 6.9
Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte
Terremoto di magnitudo 6.9 scuote le Filippine centrali, allerta tsunami poi rientrata
#Terremoto: violenta scossa colpisce il sud delle #Filippine, sisma #Magnitudo 7.4, il #Video - X Vai su X
#TG2000, #10ottobre - ore 8.30 #Israele #Gaza #pace #Trump #Ucraina #Trentini #manovra #sciopero #Filippine #terremoto #NobelPeacePrize #Parolin #Vajont - facebook.com Vai su Facebook
Filippine, terremoto di magnitudo 7.4 nel Sud dell’arcipelago: diramato e poi rientrato l’allarme tsunami - È il secondo forte terremoto nell'arcipelago in meno di due settimane ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Violento terremoto di magnitudo 7,4 nelle Filippine: attivate le operazioni di soccorso - Un violento terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito la parte meridionale delle Filippine, generando inizialmente allerta tsunami e suscitando preoccupazione tra i residenti delle zone costiere. Come scrive notizie.it