terremoto in italia tre scosse in pochi minuti trema la terra

10 ott 2025

Il silenzio pomeridiano è stato rotto non da un suono, ma da una vibrazione, un sussulto improvviso e inaspettato che ha fatto vibrare i vetri delle finestre e ha tremato leggermente il pavimento. Era il segnale, breve ma inequivocabile, che la terra sotto i piedi ha deciso di muoversi. Molti si sono guardati intorno, sorpresi e con un velo di inquietudine, mentre l’aria si è caricata di un’improvvisa tensione. Quasi prima di potersi riprendere dallo stupore, un secondo, più deciso tremore li ha raggiunti, più forte del primo, lasciando in bocca il sapore acre della paura. E poi, a chiudere la sequenza, un ultimo, debole respiro del sottosuolo, un leggero ondeggiamento che ha confermato l’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

