Terremoto in Italia tre scosse in pochi minuti Trema la terra
Il silenzio pomeridiano è stato rotto non da un suono, ma da una vibrazione, un sussulto improvviso e inaspettato che ha fatto vibrare i vetri delle finestre e ha tremato leggermente il pavimento. Era il segnale, breve ma inequivocabile, che la terra sotto i piedi ha deciso di muoversi. Molti si sono guardati intorno, sorpresi e con un velo di inquietudine, mentre l'aria si è caricata di un'improvvisa tensione. Quasi prima di potersi riprendere dallo stupore, un secondo, più deciso tremore li ha raggiunti, più forte del primo, lasciando in bocca il sapore acre della paura. E poi, a chiudere la sequenza, un ultimo, debole respiro del sottosuolo, un leggero ondeggiamento che ha confermato l'accaduto.
Terremoto in Italia, paura sul set della nota soap opera: attori terrorizzati (VIDEO)
Terremoto in Italia, forte scossa scuote la città
Terremoto in Italia, violenta scossa avvertita in molte zone
Terremoto al largo della costa marchigiana: Sala Situazione Italia in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. La scossa è stata avvertita ma al momento NON sono stati segnalati danni 6 ottobre ore 12.40
#terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 21km da #Fano, Italia. 51 segnalazioni in un raggio di 53km.
Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 4.4 in mezzo al mare - 13 in diverse zone della regione, da Pesaro a Macerata, passando per Ancona.
Italia, forte scossa di terremoto appena registrata: si teme il peggio (1 / 2) - Vediamo che cosa è successo purtroppo si teme il peggio qualcosa di davvero molto particolare e davvero incredibile ecco i dettagli dell'accaduto incredibile scossa.