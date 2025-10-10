Terremoto fortissima scossa di magnitudo 7.4 | cos’è successo

Un violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha generato momenti di intensa apprensione tra la popolazione locale e nelle aree limitrofe. L’evento sismico si è verificato poco prima delle 10 ora locale. La scossa è stata avvertita distintamente anche a centinaia di chilometri di distanza e subito le autorità hanno messo in atto le misure di sicurezza. Leggi anche: “Solo un partito è cresciuto”. Proteste in piazza, chi ci ha guadagnato: i sondaggi parlano chiaro Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine. La regione di Mindanao, situata nel sud delle Filippine, è stata colpita da un violento terremoto di magnitudo 7. 🔗 Leggi su Tvzap.it

