Terremoto di magnitudo 7,4 nelle Filippine | paura a Mindanao allerta tsunami poi ritirata
Un forte terremoto ha scosso nella notte la regione di Mindanao, nel sud delle Filippine, provocando ore di paura e l’emissione di un’ allerta tsunami in gran parte del Sud-Est asiatico. Il sisma, di magnitudo 7,4, è stato registrato al largo della città di Manay, nella provincia di Davao Oriental, poco prima delle 10 ora locale (le 3.43 in Italia). Per oltre due ore il Centro di allerta tsunami del Pacifico (PTWC) ha temuto onde anomale fino a tre metri lungo le coste comprese entro un raggio di 300 chilometri dall’epicentro. L’allarme è poi rientrato verso le 6 del mattino italiane, quando il PTWC ha comunicato che la minaccia di tsunami era cessata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
