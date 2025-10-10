Terremoto di magnitudo 7,4 nelle Filippine le immagini della potente scossa | almeno due morti

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la costa sud-est delle Filippine nella mattina del 10 ottobre, alle ore 9:43 locali. Le autorità avevano emesso anche un allarme tsunami, poi ritirato. Due persone nella regione del Davao orientale sono morte per via del crollo di un muro e di una casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

